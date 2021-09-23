Земля передана для обслуживания спортбазы с запретом жилищного строительства.

Киевсовет передал ООО "СПК БВ Чайка" 2,96 га земли на ул. Набережной, в урочище Черторой, 12 (Труханов остров) в аренду на 10 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, решение поддержали 83 депутата Киевсовета из 98 зарегистрированных в сессионном зале.

Земля передается, согласно решению, "для эксплуатации и обслуживания водно-спортивной базы" в связи с приобретением права собственности на действующее недвижимое имущество по указанному адресу.

Согласно Генплану города Киева, земельный участок по функциональному назначению относится к территориям зеленых насаждений общего пользования. Участок расположен в пределах парка "Труханов остров" и частично в прибрежных полосах р. Днепр. Сейчас на участке расположен имущественный комплекс спортбазы "Чайка" общей площадью 853,5 кв м.

Читайте такжеВ Киеве полностью "зачистили" один из крупнейших рынков (фото)Сегодняшним решением депутаты утвердили проект землеустройства передаваемой территории. При этом во время обсуждения депутаты внесли дополнения в решение, которым исключили возможность жилищного строительства на отведенном участке. Прочее новое строительство, исходя из решения, возможно при условии оформления разрешительной и проектно-сметной документации в порядке, определенном законодательством.

Как ранее сообщал УНИАН, Киевсовет дал разрешение на снос под застройку кинотеатра "Загреб". В документах решения указано, что инвестор должен возместить стоимость объектов, которые сносят, путем перечисления средств в спецфонд бюджета Киева.

Автор: Инна Андалицкая