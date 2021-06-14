Жители и гости Киева 14 июня заметили военную технику. По улицам в центре города проехал военный внедорожник.
Об этом сообщает журналист Дмитрий Качура в Facebook.
Военный автомобиль с пулеметом на крыше заметили на Европейской площади в Шевченковском районе столицы.
Предположительно, авто перегоняли на левый берег Киева, где с 15 по 18 июня запланирована международная выставка военной техники "Оружие и безопасность - 2021".
Напомним, что арсенал крупнокалиберного стрелкового оружия Вооруженных сил Украины пополнится единственным пулеметом калибра 12,7 мм и антиматериальной винтовкой калибра 14,5 мм украинского производства.
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