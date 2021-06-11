Министр обороны заявил, что такие разработки способны поражать легкобронированные объекты.

Арсенал крупнокалиберного стрелкового оружия Вооруженных сил Украины пополнится единственным пулеметом калибра 12,7 мм и антиматериальной винтовкой калибра 14,5 мм украинского производства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на главу ведомства Андрея Тарана. Министр рассказал о предварительных испытаниях этого оружия.

«Таких разработок, которые способны поражать легкобронированные объекты, мы ждали с нетерпением. Понятно, что основным элементом стрелкового оружия является ствол, технологический процесс производства которого сложен и требует определенного опыта. Поэтому с удовольствием информирую, что уже проходит предварительные испытания 12,7 × 108 мм единый пулемет от ООО «ХАДО-Холдинг». Уверен в успехе, ведь крупнокалиберные антиматериальные винтовки этого предприятия в 2020 году были приняты на вооружение ВСУ и уже навели ужас на врага», - сказал Таран.

Читайте такжеНа Киевщине прошли испытания тактического беспилотника Raybird-3 (видео)По его словам, успешное завершение всех испытаний позволит обеспечить потребность в пулеметах калибра 12,7 × 108 мм, которые используются не только общевойсковыми подразделениями, но и устанавливаются на многих видах боевой техники, кораблях и вертолетах.

Кроме того, отметил глава оборонного ведомства, с учетом приобретенного опыта предприятие разработало также крупнокалиберную многозарядную антиматериальную винтовку калибра 14,5 × 114 мм с полуавтоматическим механизмом заряжания, которая сейчас проходит предварительные испытания.

*** Антиматериальная винтовки (Alligator) - это специфическое направление вооружений, крупнокалиберные винтовки, целями для которых являются не столько живая сила противника, сколько «материальные объекты»: легкобронированная техника, бензовозы, укрепления, склады и другие элементы фронтовой инфраструктуры.

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Автор: Тамара Отовская