В центре Киева - протесты: вкладчики банка "Аркада" планируют установить палатки возле ОП (видео)

Участники акции планируют установить палаточный городок у Офиса президента.

Около тысячи обманутых инвесторов банка "Аркада", которые через это финансовое учреждение вложили деньги в покупку недвижимости и уже много лет не могут ее получить из-за финансовых проблем банка и застройщика, проводят акции в центре столицы с требованием привлечь внимание органов власти к их проблемам.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг инвесторов начался у здания КГГА.

В настоящее время участники акции идут по улице Грушевского к зданию Кабинета министров.

После пикетирования Дома правительства они планируют провести митинги у Нацбанка и Офиса президента. У Офиса главы государства обманутые инвесторы намерены установить палаточный городок.

Следует отметить, что правоохранители уже подготовились к акции: на пересечении улиц Банковая и Институтская установлен временный металлический забор. Там дежурит много правоохранителей. Также на Банковой припаркованы около 10 полицейских автомобилей и "автозаков".

Вероятно, что это сделано для того, чтобы не дать возможности митингующим установить палатки возле Офиса президента.

Бессрочная акция инвесторов банка «Аркада» длится уже 36 дней.

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Как сообщал УНИАН, банк «Аркада» и компания-застройщик прекратили строительство жилых комплексов, возводимых с привлечением средств физических и юридических лиц. По данным КГГА, в строительство объектов вложили деньги около 13тысяч инвесторов, вместе с членами их семей количество пострадавших составляет свыше 30 тысяч.

29 мая инвесторы уже проводили акцию протеста, они перекрывали проезжую часть Крещатика возле Киевской горгосадминистрации.

Мэр столицы Виталий Кличко тогда сообщил, что в мае состоялись три встречи с участием представителей городской власти, инвесторов, застройщика и банка «Аркада». По результатам встреч власти подтвердили готовность в пределах своих полномочий содействовать возобновлению строительства.

Мэр также сообщил, что обратился в правоохранительные органы с требованием немедленно вмешаться в ситуацию относительно невыполнения застройщиком «Аркада-строительство» обязательств перед инвесторами.

Бессрочная акция протеста инвесторов банка "Аркада" продолжается уже 36 дней.

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