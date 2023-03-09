Отец пытался спасти сына, накрыв его собственным телом.

В боях за Бахмут Донецкой области погибли отец и сын - Олег "Хома" и Никита "Турист". Сняряд разорвался возле их голов.

Как сообщил офицер ВСУ Дмитрий Христюк, вся мужская часть семьи Олега и Никиты ушла на фронт с первых дней. Воины освобождали Киевщину и Херсонщину, а затем поехали оборонять Бахмут.

"Они погибли под Бахмутом. Отец накрыл собой сына, но снаряд разорвался возле их голов. Погибли оба. Вместе. Как и шли вместе тропами этой войны ... Отец и сын - бок о бок. Невероятные ребята, которые хотели развиваться, бороться, побеждать и жить", - отметил Христюк.

Офицер добавил, что ему до сих пор трудно осознать, как много настоящих воинов теряет Украина. "Хома" и "Турист" теперь будут держать небо над Украиной.

Война в Украине - потери ВСУ

Генеральный штаб ВСУ засекретил всю информацию о потерях украинской армии с начала полномасштабной войны. Однако иногда появлялись заявления официальных лиц о потерях ВСУ. Осенью на тот момент действующий советник ОПУ Алексей Арестович заявил, что потери составили между 10 и 20 тысячами.

К сожалению, на фронте гибнут не только профессиональные военные, но и артисты, бывшие политзаключенные Кремля и иностранцы. 15 февраля стало известно о гибели уже восьмого британца - 45-летнего Джонатана Шенкина, который отправился помогать ВСУ в роли добровольца-парамедика.

Жесткие бои идут на Бахмутском направлении. 7 марта там погиб Герой Украины, возглавлявший собственное подразделение "Волки да Винчи", Дмитрий Коцюбайло.

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