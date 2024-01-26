Мужчина был бывшим спортсменом и постоянным посетителем "Локомотива".

В больнице скончался пострадавший в результате ракетного удара по спорткомплексу "Локомотив" в Киеве 23 января. Об этом сообщает ФК "Локомотив" в Facebook.

"Трагическое известие пришло сегодня вечером. В результате террористического российского ракетного удара по "Локомотиву" 23 января, к сожалению, погиб один из пострадавших, Михаил Донский, находившийся в тяжелом состоянии, в коме", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по словам, знакомых, мужчина был бывшим спортсменом по пауэрлифтингу. Он вместе с семьей был постоянным посетителем "Локомотива" и ценителем футбола.

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Ракетный обстрел Киева 23 января

Как сообщал УНИАН, 23 января, российские захватчики массированно атаковали Украину ракетами из стратегической авиации. Под вражеский огонь попал и Киев. Впоследствии в КГГА рассказали первые детали по удару по столице. Там сообщили, что повреждены, в частности, жилые дома, а также спорткомлекс "Локомотив".

Также сообщалось, что в результате российской ракетной атаки по столице есть 20 пострадавших, из них 13 – госпитализированы, в том числе трое детей. Одному 13-летнему парню и шести взрослым пострадавшим медики оказали помощь на месте. Одну женщину реанимировали. Она в тяжелом состоянии в реанимационном отделении, однако жива.

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