В Харькове пройдет выставка писанок

На выставке презентуют традиционные украинские писанки, деревянные яйца с резьбой и инкрустацией, яйца расписанные на керамике, бисерки-восковки.

В Харькове в областном центре культуры и искусства по ул. Пушкинская,62 откроется традиционная выставка писанок. Читайте такжеВ Днепре дети установили рекорд Украины: создали 3-метровую писанку (фото) Начало мероприятия запланировано на 21 марта в 16:00. Вход - свободный. В экспозиции "Вікно у Дивосвіт" представят коллекцию копий писанок профессора Николая Сумцова, и работы современных мастеров, членов Харьковского городского клуба писанкарства имени Аллы Овчаренко (более 700 экспонатов), передает sq.com.ua. На выставке презентуют традиционные украинские писанки, деревянные яйца с резьбой и инкрустацией, яйца расписанные на керамике, бисерки-восковки. Также будут представлены картины на весеннюю тематику художницы и члена клуба писанкарства Татьяны Золотаревой.

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