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В Харькове пройдет выставка писанок

16:07, 13 марта 2019
Общество
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Начало мероприятия запланировано на 21 марта \ УНИАН

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Начало мероприятия запланировано на 21 марта в 16:00. Вход - свободный.

В экспозиции "Вікно у Дивосвіт" представят коллекцию копий писанок профессора Николая Сумцова, и работы современных мастеров, членов Харьковского городского клуба писанкарства имени Аллы Овчаренко (более 700 экспонатов), передает sq.com.ua.

На выставке презентуют традиционные украинские писанки, деревянные яйца с резьбой и инкрустацией, яйца расписанные на керамике, бисерки-восковки. Также будут представлены картины на весеннюю тематику художницы и члена клуба писанкарства Татьяны Золотаревой.

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Теги: #Харьков#писанки