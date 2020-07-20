Житель Волыни отправил по почте в Беларусь уникальную 300-летнюю икону под видом планшета (фото)

Икону изъяли и отправили на экспертизу.

На Киевской таможне пресекли попытку переправки из Украины в Беларусь старинной иконы, которую отправил житель Волынской области под видом планшета международным почтовым отправлением.

Об этом сообщается на странице в Facebook отделения Государственной таможенной службы.

Читайте такжеРоссиянка с иконами поиздевалась над памятником крымских татар (фото)

"Старинную икону кон. XVIII – нач. XIX в. (вероятно – Василия Великого) русской школы иконописи волынянин отправлял в соседнюю Беларусь, отметив в декларации описание отправления как "планшет". По состоянию сохранения и внешнему виду иконы наблюдаются попытки ее владельца кустарно реставрировать икону. Икона содержит значительные повреждения живописи и частичную потерю левкаса", – говорится в сообщении.

Таможенники напомнили, что в Украине запрещен вывоз культурных ценностей без соответствующего свидетельства. В итоге икону изъяли и отправили на экспертизу.

Как сообщал ранее УНИАН, из храма на Тернопольщине украли старинную икону 18 века. Вор украл икону из местного храма Рождества Пресвятой Богородицы. Служители церкви рассказывают, что образ Скоропослушницы был нарисован на дереве.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram