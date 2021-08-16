Посольствам Украины в Таджикистане и Пакистане поручено оказать максимальную помощь украинцам, которые сейчас находятся в Афганистане.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что в Афганистане остается еще до 90 украинцев афганского происхождения и членов их семей, которые хотят покинуть эту страну.

Об этом спикер МИД Олег Николенко сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

В частности, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Таджикистане и Пакистане предоставить максимальную помощь украинцам, которые сейчас находятся в Афганистане.

"Дипломаты сейчас формируют список граждан, которые изъявили желание быть эвакуированными. Сейчас речь идет о 90 украинцах афганского происхождения и членах их семей", - заявил Николенко.

Читайте такжеУкраинец оказался в "ловушке" в Афганистане и нуждается в эвакуацииПо его словам, параллельно МИД, посольства и причастные ведомства прорабатывают возможные пути безопасной эвакуации, в том числе с привлечением возможностей иностранных партнеров.

Он напомнил, что для получения помощи соотечественники должны сообщить посольствам в Таджикистане или в Пакистане свои контактные данные и место нахождения в Афганистане.

Родственники в Украине также имеют возможность обратиться на "горячую линию" МИД.

Ситуация в Афганистане

Как сообщал УНИАН, 15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они наступают на Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

Автор: Виталий Саенко