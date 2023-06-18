Родственникам оккупанты не позволяют забрать тела погибших, потому что хотят скрыть реальную статистику.

В оккупированных Алешках из-за поднявшейся воды, вследствие подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС, погибло по крайней мере, 10 человек, но на самом деле цифра намного больше.

Об этом сказал спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона.

Он отметил, что на левом берегу Херсонской области, которая сейчас оккупирована россиянами, ситуация тяжелая. "Очень много низин, в которых вода собралась. Там также очень много погибших людей и животных. Также многие люди остаются в подтопленных домах", - рассказал он.

При этом добавил, что оккупанты проводят только на камеру спасательную операцию, откачивая воду, из нескольких домов и сразу выезжают оттуда.

Толоконников рассказал, что местные люди сообщают о резком неприятном запахе.

По его словам, предварительно известно, что в Алешках погибло от воды по меньшей мере 10 человек.

"Но мы думаем, что эта цифра будет намного больше, потому что оккупанты и дальше даже родных не пускают туда, чтобы забрать тела. И говорят, что будут вывозить потом всех. Также регистрируют в больнице не как утонувших людей, а что якобы смерть наступила вследствие остановки сердца. То есть пробуют разными путями снизить эту кровавую статистику, к которой оккупанты причастны", - подчеркнул спикер Херсонской ОВА.

Погибшие из-за подтопления в Херсонской области - что известно

Российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. В результате были подтоплены многие населенные пункты, в том числе на оккупированных территориях Херсонщины.

Вчера Министерство внутренних дел сообщило, что в результате подрыва ГЭС уже известно о 16 погибших, без вести пропавшим считается 31 человек.

По данным МВД Украины, 14 человек погибли в Херсонской области, а двое - в Николаевской области.

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