В Министерстве цифровой трансформации Украины объяснили, как подать заявку на получение консультации по усыновлению.
Об этом сообщает Мінцифри в Telegram.
"Благодаря достижениям цифрового государства украинцы могут учиться, платить налоги, получать социальную помощь онлайн. А теперь еще и проконсультироваться по усыновлению ребенка на портале "Дия", - говорится в сообщении.
Как подать заявку на консультацию по усыновлению через "Дию": инструкция
Чтобы подать заявку нужно:
- авторизоваться на портале "Дия",
- выбрать услугу консультации по усыновлению,
- заполнить все необходимые пункты,
- подписать заявку электронной подписью.
Подача заявления длится до 5 мин, а ее проработка — до 15 рабочих дней.
"Работаем над следующим этапом услуги: представление в "Дие" заявления о статусе кандидата на усыновление, кандидата в родители-воспитатели приемной семьи, или детского дома семейного типа, или же опекуна", - добавили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, в Украине упростили процедуру подачи документов на усыновление и получение первичной консультации по этому поводу.
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