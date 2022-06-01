Подача заявления длится до 5 мин, а его проработка — до 15 рабочих дней.

В Министерстве цифровой трансформации Украины объяснили, как подать заявку на получение консультации по усыновлению.

Об этом сообщает Мінцифри в Telegram.

"Благодаря достижениям цифрового государства украинцы могут учиться, платить налоги, получать социальную помощь онлайн. А теперь еще и проконсультироваться по усыновлению ребенка на портале "Дия", - говорится в сообщении.

Как подать заявку на консультацию по усыновлению через "Дию": инструкция

Чтобы подать заявку нужно:

авторизоваться на портале "Дия",

выбрать услугу консультации по усыновлению,

заполнить все необходимые пункты,

подписать заявку электронной подписью.

Подача заявления длится до 5 мин, а ее проработка — до 15 рабочих дней.

"Работаем над следующим этапом услуги: представление в "Дие" заявления о статусе кандидата на усыновление, кандидата в родители-воспитатели приемной семьи, или детского дома семейного типа, или же опекуна", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в Украине упростили процедуру подачи документов на усыновление и получение первичной консультации по этому поводу.

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