Специалисты выяснили, что у мошенника нет никаких шансов воспользоваться электронным документом вместо их владельца.

Все данные и документы в "Дие" защищены, утечка данных из приложения невозможна.

Это подчеркнул руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник в эфире телемарафона UAРазом, отвечая на вопрос, насколько защищены данные почти 16 млн пользователей "Дии".

"В конце января закончилась программа Bug Bounty - когда международные специалисты по кибербезопасности ищут уязвимости, возможности похищения данных и т.д. Они делают отчеты о найденных уязвимостях для компании-разработчика, получают призовой фонд. А компания-разработчик исправляет, делает свое приложение более безопасным. У нас полгода длилась эта Bug Bounty, специалисты со всего мира искали возможности похитить данные из "Дии". Это все запускалось на американской платформе, которая специализируется на киберзащите. И собственно за полгода уязвимости, которые могли бы привести к утечке данных людей из "Дии", одного человека или массово, найдено не было. В последних числах января были завершены и подведены итоги этого проекта", - сообщил Баник.

Более того, отметил он, использование цифровых документов значительно безопаснее, чем бумажных. "У нас есть у большого количества людей паспорта старого образца - паспорта-книжечки. В ситуации, когда ты потерял такой паспорт, мошеннику не так сложно заменить там фотографию, делать вид, что это его паспорт, и нанести какой-то вред - взять кредит или что угодно другое... В "Дие" мошенник не сможет заменить фото в паспорте, совершить другие действия с использованием электронного документа", - подчеркнул Баник.

"Никаких шансов воспользоваться электронным документом вместо человека у мошенника нет. Поэтому с точки зрения безопасности технически мы уверены, что все защищено. Все реестры точно защищены. И во время войны это 100-процентная история", - резюмировал он.

Напомним, "Дия" - это государственный портал и приложение, с помощью которых можно воспользоваться госуслугами. По состоянию на конец января 2022 года в приложении "Дия" насчитали 13,8 млн уникальных пользователей.

Вас также могут заинтересовать новости: