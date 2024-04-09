Футболисты и тренеры служили только на "бумаге" и получили от государства почти 1,4 миллиона гривен.

В Ивано-Франковской области будут судить командира роты охраны областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, в подразделении которого фиктивно проходили службу тренеры и футболисты местного клуба "Прикарпатье".

Как сообщает Государственное бюро расследований, обвинительный акт в отношении работника ТЦК направлен в суд.

По данным следствия, в роте охраны проходили службу семь мужчин, которые являются игроками и тренерами местной профессиональной футбольной команды. Все они служили только на "бумаге", на службу не появлялись и не выполняли никаких воинских обязанностей.

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"В целом спортсмены "отслужили" 1100 дней, получив от государства денежное и материальное обеспечение на почти 1,4 млн грн. Большую часть суммы - 1 млн грн фигурант уже добровольно возместил во время досудебного расследования, остальное вернет уже во время судебного разбирательства", - говорится в сообщении.

Чиновника, которого отстранили от исполнения обязанностей, обвиняют в халатном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Ему грозит до восьми лет заключения.

Скандал с фиктивным оформлением футболистов "Прикарпатья" на военную службу

В прошлом году в Ивано-Франковске правоохранители разоблачили схему фиктивного зачисления на военную службу родственников городских чиновников и футболистов местного профессионального клуба "Прикарпатье".

В частности, "новобранцы" получали возможность фактически не проходить военную службу, проводя время по своему усмотрению. Некоторые из них спокойно участвовали в футбольных матчах в составе футбольного клуба. К тому же они получали от государства денежное и материальное обеспечение за счет бюджетных средств. В незаконных действиях заподозрили должностных лиц ТЦК и СП.

В ФК "Прикарпатье" обвинения отвергли. Там заявили, что футболисты команды служили и служат: "Ходят в наряды как футболисты, так и тренеры".

В ФК напомнили, что 14 игроков и тренеры клуба вступили в ряды ВСУ еще в апреле 2022 года.

"С того времени часть была демобилизована и прекратила сотрудничество с клубом. Часть дальше проходит службу и участвует в жизни команды "Прикарпатье-ЗСУ", - говорилось в заявлении клуба.

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