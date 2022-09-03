Проезд будет бесплатным, люди будут иметь горячее питание в дороге, предусмотрена бесплатная медицинская помощь, "подъемные" от "Укрпочты".

"Укрзализныця" запускает программу бесплатной эвакуации граждан Украины, проживающих в Крыму.

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин в своем Telegram-ганали.

"Дело в том, что в последнее время в Крыму буйно цветет хлопок. ВСУ знают свою работу. Президент обращался же к крымчанам, проживающим возле военных объектов, с просьбой избегать приближения к ним. Мы тут все хорошо знаем, каково оно, когда рядом раздаются взрывы: никому да никогда такого не пожелаешь. Мы запускаем программу эвакуации граждан Украины, проживающих в Крыму. Они смогут воспользоваться эвакуационными поездами из Запорожья, Кривого Рога, и Одессы", - написал Камышин.

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Он отметил, что проезд будет бесплатным, также люди будут иметь горячее питание в дороге, предусмотрена бесплатная медицинская помощь, "подъемные" от "Укрпочты".

Камышин сообщил, что лично проинспектировал вокзалы Запорожья и Кривого Рога, которые станут опорными для эвакуации жителей Крыма, которые решат эвакуироваться "Укрзализныцей".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в этом году буквально в воздухе Крыма чувствуется, что российская оккупация там временная, а Украина возвращается.

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