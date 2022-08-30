Пока же украинцев в Крыму призвали держаться как можно дальше от военных объектов и проверить укрытия.

Украина уже разрабатывает эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма.

Об этом в Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что для Украины жизнь граждан – безусловный приоритет.

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"Поэтому мы уже разрабатываем эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть полуостров на время активной деоккупации. Пока же просим всех держаться как можно дальше от военных объектов и проверить укрытия", - отметил Подоляк.

Как ранее сообщалось, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что после освобождения Крыма украинцев, которые там жили в течение восьми лет будут ждать "определенные мероприятия".

В частности, на полуострове деокупованому планируют провести люстрацию. Под нее попадут нарушители прав человека, военные преступники, те, кто совершал преступления против человечности и акты геноцида.

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