По словам Денисовой, своими незаконными действиями руководство исправительной колонии нарушает права Марченко на жизнь, охрану здоровья и медицинскую помощь.

Украинского политзаключенного Александра Марченко, незаконно приговоренного к 10 годам лишения свободы, этапировали в колонию строгого режима №8 российского города Улан-Удэ (Бурятия).

Об этом в Telegram сообщила уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова.

"Во время этапа Александр в течение 10 дней не получал гормональные лекарства, которые он должен регулярно употреблять после удаления щитовидной железы. Из-за просьбы вернуть лекарства, необходимые для поддержания жизнедеятельности, его упекли в карцер. Более того, этапирование Александра осуществлено в нарушение статей 73 и 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Ведь несмотря на то, что Александр является гражданином Украины, его отправили отбывать наказание в отделенный район РФ - Забайкалье, где морозы достигают до 40 градусов ниже нуля", - сообщила она.

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Денисова также отметила, что адаптация организма Марченко к новому климату происходит сложно. Теплой одежды и термобелья у него нет. В колонии он заболел коронавирусом, но никакая медицинская помощь ему не оказывается.

По словам Денисовой, своими незаконными действиями руководство исправительной колонии нарушает права Марченко на жизнь, охрану здоровья и медицинскую помощь, закрепленные статьей 2 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, а также 22-м пунктом Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН.

"Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно принять меры по восстановлению прав гражданина Украины, в частности безотлагательно провести полное медицинское обследование с последующим назначением соответствующего лечения", - написала она.

Денисова также призвала международное сообщество обратить внимание на нарушение прав гражданина Украины Марченко, продолжить деятельность, направленную на защиту прав всех пленников Кремля и усилить давление на страну-оккупанта РФ, чтобы заставить прекратить нарушение норм международного права и немедленно их освободить.

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