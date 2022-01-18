Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова

В российском СИЗО-1 в городе Ростов-на-Дону, где незаконно содержатся 33 украинских политзаключенных, из-за нарушения санитарных норм произошла вспышка COVID-19 и чесотки.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой со ссылкой на информацию от адвоката украинских граждан.

"В СИЗО-1 города Ростова-на Дону, где незаконно содержатся 33 украинских политзаключенных, из-за нарушения санитарных норм, произошла вспышка коронавирусной инфекции и чесотки - опасного заболевания кожи", - говорится в заметке.

Денисова отметила, что с начала пандемии COVID-19 систематически требует от страны-оккупанта обеспечить средствами индивидуальной защиты наших сограждан в местах лишения свободы.

"Впрочем, обращения остаются без соответствующего реагирования. Кроме того, от адвокатов постоянно получаю информацию о неоказании медицинской помощи, изъятии лекарств и игнорировании жалоб украинских политзаключенных на состояние здоровья", - констатировала она.

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"Обращаюсь к Уполномоченной по правам человека в РФ Татьян Москальковой предоставить соответствующее медико-санитарное обеспечение с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по предупреждению пыток от 25.03.2020, а также профессиональную врачебную помощь, в соответствии с положениями Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН, и Федерального закона РФ от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", - написала Денисова.

Она также обратила внимание на то, что поддержка наших сограждан со стороны международного сообщества и усиление давления на РФ являются "крайне важными для освобождения всех украинских политзаключенных".

Ранее УНИАН уже сообщал, что Людмила Денисова рассказала о "крайне критическом" состоянии здоровья 70-летнего украинца Виталия Атаманчука, которого незаконно удерживают на оккупированном Донбассе.

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