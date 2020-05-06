Сделано в Украине: хмельницкий завод изготовил аппарат искусственной вентиляции легких (видео)

Пока аппарат ИВЛ есть только в единственном экземпляре и проходит заводские испытания.

Хмельницкий завод изготовил аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и готов поставить его на производство. Читайте такжеВ Украину из Израиля прибыли шесть аппаратов искусственной вентиляции легких - МИДОб этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что предприятие специализируется на авиационном и радиолокационном оборудовании, но на период пандемии частично переориентировалось. Пока аппарат ИВЛ есть только в единственном экземпляре и проходит заводские испытания. Ранее УНИАН сообщал, что Минздрав планирует закупить 200 аппаратов ИВЛ украинского производства.

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