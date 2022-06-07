До войны мужчина был успешным бизнесменом.

Украинский воин с позывным "Гора" вместе с партнерами закупил для Вооруженных сил бронированные вездеходы Pinzgauer.

Об этом сообщает Территориальная оборона ВСУ.

До войны "Гора" был успешным предпринимателем. После полномасштабного вторжения РФ мужчина пошел защищать Украину, поддерживая армию материально.

"Вся моя помощь украинской армии анонимна, чтобы никто не знал мою фамилию или видел лицо. Я делаю свое дело, то, что должен делать в такие времена. Буду там, где моя помощь нужна больше всего. Знаю и понимаю все потребности. После победы обязательно раскрою себя", - отметил он.

На этот раз "Гора" с партнерами передали на нужды армии бронированные машины Pinzgauer 2009-го года. Это многоцелевые военные джипы, которые могут работать и как тягачи, и как медицинские машины, и как машины глубинной разведки, поддержки, связи.

"Одна такая - это десятки, а то и сотни сохранившихся жизней. Благодарны за эту мощную поддержку", - отметили в Терробороне.

Напомним, что ранее житель Херсонщины Андрей Грушко похитил вражеский "УРАЛ" чтобы помочь украинским защитникам.

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