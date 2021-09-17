Подобным опасным увлечением уже несколько лет страдают подростки в других странах мира. А медики отмечают, что никакого кайфа от подобного занятия дети не получают.

У украинских подростков появилось новое опасное увлечение - сниффинг - дети ради лайков в соцсетях вдыхают опасные для здоровья газ для зажигалок и освежители воздуха. В Днепре уже был зафиксирован первый смертельный случай от такой "забавы".

Как пишет Obozrevatel, президент Всеукраинского союза парамедиков, врач "скорой" Ярослав Вус рассказал, что в Першотравенское в Днепропетровской области 15-летний парень вдохнул газ из баллончика для заправки зажигалок и сразу же умер. А сделал он это ради того, чтобы поразить своих друзей.

"Эта "мода" к нам только пришла. В последнее время среди подростков было популярно глотать подушечки с жидкостью для посудомоечных машин, до этого они глотали но-шпу. А вот теперь нюхают газ. Все это они делают ради видео в Tik-Tok", – говорит врач.

Медик отмечает, что на самом деле никакого кайфа от газа люди не получают: "Происходит спазм, наступает гипоксия и затуманивается сознание. Все это может привести к смерти".

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Особенно популярным сниффинг сейчас является в оккупированном Крыму, где тоже были зафиксированы смертельные случаи. Там еще в апреле двое подростков пили энергетики и дышали газом для зажигалок – в скором времени одному из них стало плохо, врачи не смогли его спасти.

Подобным опасным увлечением уже несколько лет страдают подростки в других странах мира. Так, в феврале 2020 года в Австралии умер 16-летний парень, который во время вечеринки у друзей вдохнул газ из баллона для барбекю. Медики не смогли его спасти.

"Основными составляющими газа для зажигалок являются бутан и изобутан. Когда эта смесь попадает в легкие человека, то она заменяет собой кислород. В результате у человека наступает гипоксия – недостаток кислорода. Подростки испытывают эйфорию, у них происходит изменение сознания", – объясняет врач-токсиколог Андрей Савченко.

Медик отмечает, что даже небольшое количество такого газа может привести к смерти, а постоянное вдыхание небольших доз разрушает мозг.

"Человек испытывает кислородное голодание, это ослабляет его умственные способности, память, способность концентрироваться и приводит к деградации личности", – говорит врач.

"Раньше увлекались клеем, ацетоном, теперь газом. Мне дочь рассказывала, что у них одноклассники увлекаются такими вещами. Только теперь еще снимают видео для Tik-Tok и собирают лайки", – говорит мама 8-классницы из Киева.

Действительно, газ для заправки зажигалок - не единственное вещество, которое нюхают подростки. В ход идут также освежители воздуха, краски, которые распыляют в виде аэрозоля, средства для снятия лака.

"Молодые люди вдыхают вредные аэрозоли. У некоторых это вызывает галлюцинации. Мои подопечные рассказывали, что видели инопланетян, фей. Однако в подобном состоянии человек способен и на преступление. Или может стать жертвой преступления", - говорит психолог Виктор Леоненко.

Психолог советует родителям обращать внимание на состояние своих детей, ведь выявить опасное увлечение сложно. Газ не оставляет запаха или каких-то следов. Признаком токсикомании может быть само наличие у детей зажигалок и баллончиков с газом для их заправки. Но если ребенок вялый, или наоборот, сильно возбужден, его тошнит или мучает жажда, то нужно как можно скорее показать его врачам.

Справка УНИАН. Сниффинг - происходит от английского sniff - нюхать, вдыхать. Это разновидность токсикомании - в этом случае подростки вдыхают бытовой газ. Если раньше были популярны пары бензина или клей, то теперь настала очередь зажигалок и туристических баллонов. В их составе обычно стандартный набор - пропан, бутан, изобутан. Эти газы вдыхать практически так же легко, как и обычный воздух. Поэтому подросток легко может надышаться, а организм не поставит ему для этого препятствий. При вдыхании эти газы вытесняют кислород, что в результате вызывает в мозге гипоксию - кислородное голодание. В результате может возникнуть кратковременная эйфория.

Побочных эффектов тоже хватает - тошнота, головокружение, дезориентация, галлюцинации. Даже если подышать газом раз, это может серьезно навредить нервной системе - нейроны умирают, и человек просто теряет умственные способности. А если делать это постоянно, может и мозг не восстановиться, и здоровая психика тоже. Но вреден не только недостаток кислорода: летучие вещества, содержащиеся в любой зажигалке, тоже затрагивают центральную нервную систему, нарушая микроциркуляцию крови и убивая клетки.

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Автор: Виктория Гордиенко