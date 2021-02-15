Вылететь в Украину им удастся не раньше сегодняшнего вечера.

Застрявшие на Занзибаре 180 украинских туристов третий день не могут вылететь домой.

Читайте также"Ковидный" роман: "девушка с собачкой из Уханя" улетела в Африку с главой Госмиграционной службы (фото)Как говорится в сюжете ТСН, туроператор Join UP объясняет, что проблема возникла из-за неисправности самолета.

Среди пассажиров — глава Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк и его невеста Анастасия Зинченко, которая прославилась тем, что в начале пандемии коронавируса затряла в Ухане, потому что отказалась лететь домой без своего песика.

Пара две недели отдыхала на Занзибаре, а вот теперь девушка жалуется в соцсетях, что вылет переносили уже трижды. К тому же первую ночь пассажиры вместе с детьми спали под открытым небом возле аэропорта. Впоследствии часть людей поселили в отель, а остальные, по словам Анастасии, находятся в автобусах.

Вылететь в Украину им удастся не раньше сегодняшнего вечера.

Украинские туристы на Занзибаре

О том, что на Занзибаре застряли украинские туристы стало известно сегодня. По сообщению пресс-секретаря Министерства иностранных дел Олега Николенко, почти 180 украинских туристов застряли на Занзибаре. Украинцы третий день не могут покинуть остров из-за сломанного самолета.

Отношения Максима Соколюка и Анастасии Зинченко

Модель Анастасия Зинченко в разгар пандемии коронавируса "застряла" в китайском Ухане. Причина, по которой девушка там осталась, а других украинцев эвакуировали, — следующая: перевозить животных тогда было запрещено, поэтому Настя на несколько месяцев осталась со своей собачкой.

Позже стало известно, что домой девушке помогал вернуться глава Госмиграционной службы Украины Максим Соколюк. Между ними завязался роман.Влюбленные уже помолвлены.

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Автор: УНИАН