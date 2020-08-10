Денисова просит Зеленского поручить правительству обеспечить семьям политзаключенных надлежащую соцзащиту

РФ по политическим мотивам преследует 133 граждан Украины, 71 из них являются родителями 188 несовершеннолетних детей.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит президента Владимира Зеленского поручить правительству обеспечить семьям политзаключенных надлежащую социальную защиту, а первую леди Елену Зеленскую - взять их под личный патронат.

Об этом омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.

Она отметила, что страна-агрессор, незаконно заключив украинских граждан, лишила их детей внимания и заботы и сознательно нарушила международное и национальное законодательство, а именно статью 9 Конвенции ООН о правах ребенка, статьи 5, 141, 152, 153 Семейного кодекса Украины и статью 11 закона Украины "Об охране детства".

"Ужасная трагедия, которая произошла с сыном украинского политзаключенного Руслана Сулейманова Мусой - является следствием циничной оккупационной политики РФ, которая седьмой год подряд продолжает разлучать украинские семьи. И пока это происходит, каждая такая семья нуждается в нашем внимании и помощи", - отметила омбудсмен.

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По данным Денисовой, 133 гражданина Украины, в том числе 97 крымских татар, преследуются РФ по политическим мотивам. Из них 112 - незаконно удерживают на территории РФ и временно оккупированного Крыма, остальные ограничены в передвижении и находятся по месту своего жительства.

Она уточнила, что 71 из них являются родителями 188 несовершеннолетних детей.

"Десять жен кремлевских узников, которые воспитывают 12 детей дошкольного и школьного возраста, проживают в разных регионах материковой Украины, а 62 женщины вместе с детьми остались на оккупированном полуострове. На их плечах лежит не только тяжелое бремя жены политического заключенного, но и обязанность самостоятельно воспитывать и обеспечивать безопасность детей", - подчеркнула омбудсмен.

По ее словам, этой осенью на оккупированной территории Крыма из 17 детей политзаключенных в первый класс пойдут лишь 14, поскольку права на образование трех детей "руководство" крымских образовательных заведений проигнорировало.

Кроме того, среди детей политзаключенных 11 - тяжелобольные, они требуют особого внимания, заботы и высококвалифицированной медицинской помощи.

"Из-за отсутствия доступа к временно оккупированным территориям Крыма, системного и последовательного механизма социальной защиты семей кремлевских узников ни одна государственная организация не может оказать всестороннюю поддержку таким семьям", - пояснила Денисова.

Она обратилась к Зеленскому с просьбой сделать все возможное для освобождения украинских политзаключенных и дать поручение Кабмину обеспечить их семьям надлежащую социальную защиту, а также к первой леди Елене Зеленской с призывом взять под личный патронат каждую такую семью.

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Омбудсмен призвала премьер-министра Украины и членов правительства взять под личную опеку каждого ребенка, который на сегодняшний день проживает с матерью на контролируемой Украиной территории, срочно разработать и представить на рассмотрение Верховной Рады законопроект об урегулировании правового статуса и социальной защиты лиц, незаконно лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, а также членов их семей и утвердить соответствующую государственную социальную программу.

Денисова также обратилась к международным правительственным и неправительственным организациям, в частности к Международному комитету Красного Креста в Украине, с просьбой оказать гуманитарную помощь кремлевским узникам и способствовать усилению борьбы на международной арене за освобождение их родителей.

"Дети украинских политзаключенных должны иметь достойное детство! Наша общая цель - сделать все, чтобы они не испытывали недостатка внимания и заботы, пока их родители находятся в плену агрессора", - подчеркнула она.

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