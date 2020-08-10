Денисова просит Зеленского поручить правительству обеспечить семьям политзаключенных надлежащую соцзащиту
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит президента Владимира Зеленского поручить правительству обеспечить семьям политзаключенных надлежащую социальную защиту, а первую леди Елену Зеленскую - взять их под личный патронат.
Об этом омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.
Она отметила, что страна-агрессор, незаконно заключив украинских граждан, лишила их детей внимания и заботы и сознательно нарушила международное и национальное законодательство, а именно статью 9 Конвенции ООН о правах ребенка, статьи 5, 141, 152, 153 Семейного кодекса Украины и статью 11 закона Украины "Об охране детства".
"Ужасная трагедия, которая произошла с сыном украинского политзаключенного Руслана Сулейманова Мусой - является следствием циничной оккупационной политики РФ, которая седьмой год подряд продолжает разлучать украинские семьи. И пока это происходит, каждая такая семья нуждается в нашем внимании и помощи", - отметила омбудсмен.
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По данным Денисовой, 133 гражданина Украины, в том числе 97 крымских татар, преследуются РФ по политическим мотивам. Из них 112 - незаконно удерживают на территории РФ и временно оккупированного Крыма, остальные ограничены в передвижении и находятся по месту своего жительства.
Она уточнила, что 71 из них являются родителями 188 несовершеннолетних детей.
"Десять жен кремлевских узников, которые воспитывают 12 детей дошкольного и школьного возраста, проживают в разных регионах материковой Украины, а 62 женщины вместе с детьми остались на оккупированном полуострове. На их плечах лежит не только тяжелое бремя жены политического заключенного, но и обязанность самостоятельно воспитывать и обеспечивать безопасность детей", - подчеркнула омбудсмен.
По ее словам, этой осенью на оккупированной территории Крыма из 17 детей политзаключенных в первый класс пойдут лишь 14, поскольку права на образование трех детей "руководство" крымских образовательных заведений проигнорировало.
Кроме того, среди детей политзаключенных 11 - тяжелобольные, они требуют особого внимания, заботы и высококвалифицированной медицинской помощи.
"Из-за отсутствия доступа к временно оккупированным территориям Крыма, системного и последовательного механизма социальной защиты семей кремлевских узников ни одна государственная организация не может оказать всестороннюю поддержку таким семьям", - пояснила Денисова.
Она обратилась к Зеленскому с просьбой сделать все возможное для освобождения украинских политзаключенных и дать поручение Кабмину обеспечить их семьям надлежащую социальную защиту, а также к первой леди Елене Зеленской с призывом взять под личный патронат каждую такую семью.
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Омбудсмен призвала премьер-министра Украины и членов правительства взять под личную опеку каждого ребенка, который на сегодняшний день проживает с матерью на контролируемой Украиной территории, срочно разработать и представить на рассмотрение Верховной Рады законопроект об урегулировании правового статуса и социальной защиты лиц, незаконно лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, а также членов их семей и утвердить соответствующую государственную социальную программу.
Денисова также обратилась к международным правительственным и неправительственным организациям, в частности к Международному комитету Красного Креста в Украине, с просьбой оказать гуманитарную помощь кремлевским узникам и способствовать усилению борьбы на международной арене за освобождение их родителей.
"Дети украинских политзаключенных должны иметь достойное детство! Наша общая цель - сделать все, чтобы они не испытывали недостатка внимания и заботы, пока их родители находятся в плену агрессора", - подчеркнула она.
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