'Украинская команда' передала дроны и РЭБ подразделению 'Артан' ГУР МО

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал партию FPV-дронов и систему РЭБ разведчикам подразделения "Артан" на одно из самых горячих направлений фронта. Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

"Передали партию FPV-дронов и систему РЭБ спецподразделению "Артан" ГУР МО Украины. Эти ребята – добровольцы. Преимущественно – спортсмены. В том числе всемирно известные, чемпионы Европы и мира. Они освобождали Киевщину и Харьковщину, защищали Донетчину. Благодаря им, в частности, был разблокирован зерновой коридор. И сегодня они находятся на самых горячих направлениях фронта", - говорится в сообщении "Украинской команды".

Руководитель волонтерского штаба Артур Палатный призвал не прекращать поддержку защитников.

"Друзья, наша задача – продолжать помогать бойцам. Пока ведутся переговоры, враг не прекращает давить, а наши ребята продолжают уничтожать оккупантов. Уверен, эти дроны помогут бойцам "Артана" провести еще не одну блестящую операцию и сохранят жизни", - подчеркнул Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" с начала полномасштабного вторжения передала бойцам на передовую свыше 3100 дронов, более 80 автомобилей, десятки станций РЭБ, ретрансляторы и катапульты для БПЛА и многое другое. В общей сложности почти 1720 тонн грузов стоимостью почти полмиллиарда гривен.