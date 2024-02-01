Волонтерский штаб "Украинская команда" открывает новый большой сбор на ударные беспилотники, которые летят дальше и несут больше взрывчатки. Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".
"Открываем новый большой сбор на ударные беспилотники. У них выросли крылья, а значит, они теперь могут преодолевать в разы большее расстояние и нести на себе в разы более тяжелый боеприпас. Ребята регулярно передают все ваши самые горячие "приветы" оркам. И мы с вами им в этом еще больше поможем", - говорится в сообщении "Украинской команды".
Цель сбора – 10 миллионов гривень.
"10 миллионов гривень – 200 самолетиков оркам на головы! Кидай раз 200 гривень, два раза по двести или сколько хочешь! 200 на 200! Донать! Задвухсоть орка! Сделаем оркам лютый лютый!" – призывает "Украинская команда".
Присоединиться: