Мужчина в содеянном "искренне раскаялся и просил не назначать суровое наказание".

В Ивано-Франковской области мужчину приговорили к одному году лишения свободы за уклонение от мобилизации. 41-летний мужчина заявил, что не готов служить и защищать Украину.

Об этом говорится в приговоре Тисменицкого районного суда Прикарпатья, опубликованном 10 декабря. Как отмечается в материалах дела, 31 августа 2023 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе.

Его обязали прибыть в ТЦК и СП 1 сентября, но он этого не сделал. На суде обвиняемый заявил, что не хотел мобилизоваться, потому что "не был готов проходить военную службу и должен был заниматься родителями пожилого возраста". Мужчина в содеянном "искренне раскаялся и просил не назначать суровое наказание".

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"Предоставленные стороной обвинения доказательства доказывают вне разумного сомнения, что лицо совершило умышленные действия, которые выразились в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации на особый период", - отметили в суде.

Мужчину признали виновным по ст. 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации) и назначили ему наказание в виде одного года лишения свободы.

Мобилизация в Украине

Ранее министр национального единства Алексей Чернышев заявил, что половина мужчин за рубежом готовы вернуться в Украину при условии, что у них будет бронирование от мобилизации.

Ранее нардеп Александр Федиенко сообщал, что в Украине начали мобилизовать работников, которые имеют при себе документы с бронированием. Аргументируют такие решения работники ТЦК отсутствием информации о бронировании в системе "Оберег". А бумажные документы, по его словам, не признаются.

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