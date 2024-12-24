Для этого нужно решить вопрос с бронированием.

Половина мужчин призывного возраста, которые выехали за границу, готовы вернуться даже до завершения войны, но при условии решения вопроса с бронированием.

Об этом заявил вице-премьер, министр национального единства Алексей Чернышов во время заседания комитета Верховной Рады по правам человека. "50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину уже сегодня, не дожидаясь завершения войны, если будет решен вопрос с бронированием. То есть, не война сегодня является тем фактором, который останавливает мужчин возвращаться. Безусловно, они запуганы вопросом возможной мобилизации. Плохо это или хорошо, этому нам давать оценку позже, но это так - как оно есть", - сказал он.

Также, по словам Чернышова, государство должно системно поощрять граждан возвращаться домой, а также поддерживать тех, кто остается за рубежом, чтобы они чувствовали, что могут вернуться домой.

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Мобилизация в Украине

После формирования и подписания списка на портале "Дія" перевод военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия отсрочки средствами Единого государственного реестра призывников (ЕГРП), военнообязанных и резервистов осуществляется автоматически.

В Сухопутных войсках ВСУ объяснили, что бронирования, которые были оформлены без использования средств "Дії", не появляются в ЕГРП, военнообязанных и резервистов автоматически.

В ВСУ также обратили внимание на то, что без наличия уведомления о бронировании ТЦК и СП не имеет оснований для внесения данных о бронировании в ЕГРП, военнообязанных и резервистов.

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