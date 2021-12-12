Украинец Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом британской Королевской Академии Сухопутных войск.
Об этом Британское посольство в Украине сообщает на своей странице в Facebook.
"Украинец Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом Королевской Академии Сухопутных войск Сандгерст, Великобритания и получил особую награду – Международный Меч", - отмечается в сообщении.
Ежегодно награда присуждается кадету, который продемонстрировал лучшие результаты в учебе.
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Отмечается, что награду украинцу вручила принцесса Анна на торжественной церемонии во время парада в честь Суверена.
Ранее сообщалось, что украинскую NAVI признали лучшей киберспортивной командой года по версии The Game Awards 2021.