Он получил "Международный меч" из рук принцессы Анны.

Украинец Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом британской Королевской Академии Сухопутных войск.

Об этом Британское посольство в Украине сообщает на своей странице в Facebook.

"Украинец Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом Королевской Академии Сухопутных войск Сандгерст, Великобритания и получил особую награду – Международный Меч", - отмечается в сообщении.

Ежегодно награда присуждается кадету, который продемонстрировал лучшие результаты в учебе.

Читайте такжеПрезидент поздравил военных с Днем Сухопутных войск УкраиныВ этом году в Королевской академии Сухопутных войск обучались офицеры из 26 разных стран.

Отмечается, что награду украинцу вручила принцесса Анна на торжественной церемонии во время парада в честь Суверена.

Ранее сообщалось, что украинскую NAVI признали лучшей киберспортивной командой года по версии The Game Awards 2021.

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Автор: Виктория Токарева