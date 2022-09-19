31% респондентов даже ценой возможных конфликтов и угрозы единства готовы поддержать привлечение таких лиц к ответственности уже сейчас.

Большинство украинцев считает, что привлечь к ответственности причастных к возможным просчетам в подготовке к войне можно уже после победы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 7 по 13 сентября.

"31% респондентов даже ценой возможных конфликтов и угрозы единства готовы поддержать инициативы по привлечению к ответственности тех, кто причастен к возможным просчетам в подготовке к войне. Впрочем, большинство (58%) все-таки считает, что эти вопросы нужно перенести на период после войны, чтобы не провоцировать конфликты внутри страны", - отмечают социологи.

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Однако во всех регионах большинство (56-64%) считает, что этот вопрос необходимо перенести на период после войны.

В то же время, по словам заместителя директора КМИС Антона Грушецкого, то, что треть респондентов хотят прямо сейчас привлечь к ответственности виновных в возможных просчетах в подготовке к войне, свидетельствует о необходимости продолжения взвешенной и аргументированной коммуникации со стороны власти.

"У большинства населения все-таки в приоритете общественное единство, что позволяет канализировать этот вопрос в будущее после победы. Однако считать, что пока никаких проблем нет, не стоит, поскольку целенаправленная медийная активность может снова возмутить общественность требованием "наказания", - считает Грушецкий.

***Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 2000 респондентов от 18 лет, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля).

По словам социологов, формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Однако в условиях войны к указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. В частности, из-за отключения оккупантами телефонной связи удалось опросить меньше респондентов, проживающих в оккупированных населенных пунктах, в частности их количество составляет 0,3%.

В то же время в КМИС подчеркнули, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября стало известно, что число опрошенных граждан Украины, которые поддерживают уступки в войне в пользу России, рекордно уменьшилась до 8%.

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