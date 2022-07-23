Любые уступки диктатор будет воспринимать как слабость, уверен он.

Российскому диктатору Владимиру Путину нельзя уступать и показывать слабость. Он понимает только силу.

Об этом заявил российский правозащитник Марк Фейгин в эфире программы "Власть & Влащенко" на YouTube.

По его убеждению, каждый диктатор имеет "финальную функцию – он умирает. Фейгин заметил, что "возможно, Запад найдет способ, как это ускорить".

"Нельзя уступать, потому что психопат насыщается слабостью потенциальной жертвы, он от этого сильнее расходится. Он чувствует слабость и хочет большего. Поэтому твердо противопоставленная подобному типу личности сила является препятствием. И очень важно – влияет на окружение. Любые его ошибки и просчеты подрывают доверие окружающих. Важно, чтобы окружение восприняло его как опасный для них элемент", – сказал Фейгин.

Правозащитник уверен, что окружению Путина необходимо внушить, что не надо бояться и держаться за него, а наоборот стоит от него избавиться.

Как сообщал УНИАН, ранее психиатр Джеймс Фэллон описал состояние президента РФ и заявил, что диктатор - "психопат с признаками садиста". Эксперт считает, что у Путина не только психопатия, но еще и нарциссическое расстройство личности.

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