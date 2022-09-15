87% опрошенных украинцев считают, что никакие территориальные уступки не являются допустимыми.

Число опрошенных граждан Украины, поддерживающих уступки в войне в пользу России, рекордно уменьшилась до 8%.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опрос общественного мнения "Омнибус", проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 7-13 сентября 2022 года.

Как отметили социологи, в мае и июле 2022-го года они задавали вопрос украинцам по готовности территориальных уступок для скорейшего достижения мира. В то же время сейчас, в сентябре 2022 года, был повторно задан этот вопрос для оценки динамики общественных настроений.

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Опрос свидетельствует, что 87% респондентов считают, что никакие территориальные уступки не является допустимым (и этот показатель вырос по сравнению с июлем на 3 процентных пункта). Лишь 8% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий (и доля таких людей снизилась по сравнению с июлем на 2 процентных пункта).

При этом, во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок. Даже среди жителей Востока, который сейчас испытывает интенсивных боев, 85% против уступок (готовы на уступки – лишь 10%), а среди жителей юга – 83% против уступок (готовы лишь 10%).

Как отмечают социологи, целесообразно обратить внимание, что в период с мая по июль на востоке с 68% до 77% стало больше тех, кто против каких-либо уступок, а в сентябре этот показатель вырос еще до 85%. Сейчас фактически нет разницы между взглядами жителей разных регионов.

Отдельно отмечается, что среди респондентов, которые до 24 февраля проживали на территории, которые после 24 февраля были оккупированы (и почти все такие респонденты выехали на территории, подконтрольные правительству Украины), лишь 2% выступают за территориальные уступки. Зато 92% считают, что никаких территориальных уступок не должно быть. Среди всего внутренне перемещенных лиц 6% поддерживают уступки против 90%, которые выступают против них.

Также социологи исследовали этот вопрос в разрезе лингво-этнических категорий населения Украины. В частности, среди русскоязычных украинцев 85% против территориальных уступок (поддерживают – 10%). Среди русскоязычных россиян также большинство – 57% – выступают против любых уступок (поддерживают – 24%).

Как уточнили социологи, методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (с случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 2 тыс. респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился с взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируемых властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, м. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за рубеж после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Как ранее сообщал УНИАН, около 22% украинских беженцев, которые поселились в Польше после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, планируют вернуться домой до начала зимы.

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