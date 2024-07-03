Украинцы рассказали об отношении к США и Китаю на фоне войны с Россией, - опрос

В частности, только 1% опрошенных украинцев считают, что Китай играет очень положительную роль.

Украинские граждане сообщили об отношении к США и Китаю в связи с их ролью в войне, которые Россия развязала против Украины. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в мае и обнародованного 3 июля Европейским советом по международным отношениям.

В частности, у респондентов спросили о странах и организациях, которые играют положительную и отрицательную роль в войне в Украине.

Результаты опроса показали, что украинцы считают очень положительной роль Европейского Союза и США. Эти взгляды особенно отличаются от мнения о роли, которую играют Китай и такие основные страны глобального юга как Бразилия, Индия и Южно-Африканская республика.

Видео дня

Так, 28% опрошенных считают очень положительной роль США, 50% - скорее положительной. Лишь 3% считают роль США очень негативной, а 5% - скорее негативной.

Относительно Евросоюза, 18% считают роль ЕС очень положительной, а 54% - скорее положительной. Только 2% считают ее очень негативной и 4% - скорее негативной.

При этом, роль Китая, Бразилии и Индии считает очень положительной только 1%.

31% опрошенных считает роль Китая очень негативной и 34% - скорее негативной.

В этом исследовании в мае было опрошено 1,5 тыс. респондентов в Украине в возрасте от 18 лет. В Украине опрос проводили Datapraxis и Rating Group.

Война в Украине - мнение европейцев

В то время как большинство украинцев верит, что Киев победит в войне с российскими войсками, европейцы настроены более скептически. Впрочем, большая часть опрошенных склонна верить, что война завершится путем переговоров.

Вас также могут заинтересовать новости: