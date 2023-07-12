Тираж благотворительной марки равен 600 тысяч экземпляров.

В "Укрпочте" запустили предпродажу новой марки "Истребители зла" на честь боевых самолетов-истребителей F-16.

Как сообщает пресс-служба "Укрпочты", 16 грн с каждой почтовой марки пойдет на благотворительный донат для пополнения коллекции беспилотников в Вооруженные Силы Украины.

Отмечается, что в выпуске "Истребители зла" есть марковый лист, художественный конверт и открытка. Тираж марки равен 600 тыс. экземпляров. Номинал: F+16.00 грн.

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Предзаказать марку можно по ссылке.

Истребители F-16 для Украины - детали

Министр обороны Украины Алексей Резников на саммите НАТО в Вильнюсе подписал с 11 коллегами из Дании, Нидерландов, Бельгии, Канады, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Швеции и Великобритании меморандум о создании коалиции для подготовки пилотов истребителей F-16.

12 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что до конца первого квартала следующего года первые американские истребители F-16 должны летать в украинском небе, управляемые пилотами ВСУ.

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