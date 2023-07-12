Тренировка украинских пилотов должна начаться в августе или сентябре этого года.

К концу первого квартала следующего года первые американские истребители F-16 должны летать в украинском небе, управляемые пилотами ВСУ.

"Я думаю, что если до конца первого квартала следующего года первые F-16 будут летать в украинском воздухе, управляемые украинскими пилотами, то это будет в соответствии с графиком", - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода.

По его словам, тренировки украинских пилотов на этих самолетах за рубежом должны начаться уже в августе, или, возможно, в начале сентября текущего года. При этом параллельно будет идти подготовка юридических решений, необходимых для передачи самолетов, и самих F-16.

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Кулеба добавил, что в Украине все это время будут готовиться к подготовке специалистов, которые будут обслуживать эти американские истребители. В частности, надо готовить инженеров, техников, а также инфраструктуру.

"Много есть нюансов, поэтому график может сдвигаться. Но сейчас и министр обороны здесь работает очень активно. Мы делаем совместно все для того, чтобы максимально ускорить этот процесс", - подытожил министр.

Истребители F-16 для Украины

Еще в мае была запущена подготовка учебной базы, как материальной, так и методической, для овладения украинскими пилотами F-16, ВВС отобрали кандидатов и передали все эти списки партнерам. Украинские союзники уже знают, сколько людей у нас есть подготовленных.

Как ранее сообщал УНИАН, на саммите НАТО было подписан меморандум о создании коалиции для подготовки украинских пилотов. Ее подписал министр обороны Украины Алексей Резников и его коллеги из 11 стран - Дании, Нидерландов, Бельгии, Канады, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Швеции и Великобритании.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша предоставит украинским пилотам доступ к своей учебной инфраструктуре в рамках учений

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