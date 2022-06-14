Разрушения верифицируются комиссией, и далее человек сможет увидеть в приложении "Дія" документ, подтверждающий убытки.

Правительство упростило механизм фиксации разрушений и повреждений жилых зданий и сооружений в результате боевых действий.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, российские войска разрушили десятки тысяч домов. По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн квадратных метров жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены.

"Будут созданы региональные комиссии на уровне громад, каждая комиссия будет состоять из трех человек, которые заполняют акт с информацией о типе повреждения. Поврежден ли фундамент, фасад, стены, окна, пол, двери и другие конструкции. Все это фиксируется и подтверждается цифровыми подписями членов комиссии. Все новые акты будут составлены в цифровой форме через систему "Дія". Все предыдущие акты будут оцифрованы и внесены в соответствующую базу. Ответственным за реализацию этого процесса и в дальнейшем будут органы местной власти", - рассказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что сейчас украинцы через приложение "Дія" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном и разрушенном жилье. Все эти заявления теперь передаются соответствующим органам на места. Разрушения верифицируются комиссией, и далее человек сможет увидеть в приложении "Дія" документ, подтверждающий убытки.

Вторым этапом этого процесса, рассказал глава правительства, является разработка унифицированной расчетной оценки стоимости убытков, над которой сейчас работает Министерство развития общин и территорий.

"Например, если в одном доме стояли окна разной категории и стоимости, то возмещаться будет стоимость имущества по унифицированному стандарту. Будет считаться средняя цена обычных окон, а не цена, по которой каждое конкретное окно покупалось ранее. После того, как будет сделана соответствующая оценка, то можно будет увидеть общую сумму ущерба по каждому объекту. В будущем именно такая сумма будет возмещена людям", - сказал Шмыгаль.

"Собственно, это даст нам возможность запустить третий этап. После фиксации и оценки ущерба люди смогут получить средства за разрушенное имущество. По нашему мнению, это также должно происходить через приложение "Дія", чтобы весь процесс был максимально прозрачным, открытым, простым и справедливым", - добавил Шмыгаль.

Он также пояснил, что фиксация и оценка ущерба пока возможны только на полностью деоккупированных и безопасных территориях. Там, где продолжаются активные боевые действия, или есть временная оккупация, убытки будут зафиксированы после окончательного освобождения этих городов и громад.

Как сообщал УНИАН, в приложении "Дия" можно подать заявку для возмещения разрушенного имущества из-за российской агрессии.

Также оформить компенсации можно в центрах предоставления административных услуг, имея паспорт и РНОКНП. Владельцы разрушенного жилья могут получить новый дом в выбранном ими населенном пункте.

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