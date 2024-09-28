Международные партнеры Украины до сих пор говорят о том, что во время войны мы смогли очень быстро развернуть оборонно-промышленный комплекс. Это стало возможно именно благодаря работе нашей тяжелой промышленности, которая смогла не только нарастить необходимое производство, но и предложить инновационные решения. Об этом рассказал руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Андрей Забловский.

"У нас есть очень хороший пример, связанный с ОПК. И об этом говорят все международные партнеры - насколько Украина смогла быстро наладить определенные производства, в том числе артиллерийских патронов. Не говоря об очень инновационных видах вооружения, которые сейчас активно применяются и показывают эффективность на поле боя. А ОПК совместно подтягивает многие промышленные отрасли. И очень показательно, как мы можем даже в условиях войны, используя ограниченные ресурсы, мобилизовать их для того, чтобы решать сложные и конкретные задачи", - говорит Забловский.

Сейчас, по его словам, Украина развивает кластерный подход к промышленности, и он тоже дает свои результаты. Эти кластеры у нас традиционно сформировались вокруг крупных отраслей, вроде химической и металлургической. Но сейчас эти отрасли нуждаются в поддержке государства, чтобы и в дальнейшем обеспечивать экономическую безопасность.

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"Бизнес в условиях войны находит возможности, несмотря на все препятствия. Сейчас задача власти - создать условия и стать игроком с точки зрения экосистем, дать возможности для развития инноваций и поиска инвестиционных ресурсов. Этого будет достаточно. Государство должно быть проактивным - не только там, где нужна прямая поддержка в виде конкретных льгот или программ", - отметил Забловский.

Он подчеркнул, что в условиях интеграции в Европейский Союз важно, чтобы Украина не потеряла свой промышленный потенциал. Поэтому особая задача, которая стоит перед развитием ОПК и обеспечением победы, - это наращивать не только военно-промышленный потенциал, а промышленный, как такой, который будет драйвером инноваций в других секторах и драйвером всего развития экономики.

Напомним, объем капитальных инвестиций в металлургическом секторе в 2023 году вырос на 55,8% по сравнению с 2022 годом - до 9,93 млрд грн. Значительно выросли также инвестиции в добывающем секторе: они достигли 59,09 млрд грн, что на 169,2% больше по сравнению с 2022 годом.