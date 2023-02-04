Соответствующее соглашение о сотрудничестве страны подписали в 1996 году, с наступлением независимости Украины.

Украина разорвала многолетнее соглашение о сотрудничестве в исследовании космоса с Российской Федерацией. Договор предполагал совместное изучение космического пространства, а также использование его в "мирных целях".

Соответствующее решение правительство Украины приняло сегодня, как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram.

Он отметил, что Украина разрывает с РФ сразу два договора:

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соглашение между правительствами о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, который подписали 27 августа 1996 года:

протокол к данному соглашению, подписанный 26 ноября 2010 года.

Разрыв соглашений с Российской Федерацией

Правительство Украины инициировало разрыв международных соглашений с РФ еще до начала полномасштабной войны, в ответ на незаконную оккупацию Крыма российскими войсками.

6 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией". Позже его подписал президент. Со своей стороны Москва раскритиковала соответствующие изменения в Конституцию и предъявила Киеву, что тот специально сближается с ЕС и НАТО.

Уже после начала полномасштабной войны Кабмин продолжил разрывать связи с РФ: с 24 февраля 2022 года Украина официально вышла со множества соглашений. В частности, правительство прекратило действие соглашения о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики с Россией.

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