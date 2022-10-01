16 марта Международный суд ООН в Гааге обязал Москву "немедленно остановить военные операции, начатые 24 февраля на территории Украины".

Украина обратилась в Международный суд ООН в Гааге в связи с попыткой аннексии украинских территорий Россией

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Украина официально сообщила Международному суду, что этот шаг (попытка аннексии территорий. – ред.) юридически грубо нарушает его обязательственный приказ о временных мерах, изданный 16 марта. Мы призываем суд рассмотреть дело по существу как можно быстрее", – отметил глава украинского дипломатического ведомства.

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Напомним, что 16 марта суд принял промежуточное решение в пользу Украины по иску против России, обязав Москву "немедленно остановить военные операции, начатые 24 февраля на территории Украины".

Попытка аннексии Россией областей Украины:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации российских военнослужащих запаса на войну с Украиной. Также Путин, говоря о ядерном оружии, заявил, что использует все имеющиеся средства в случае якобы появления угрозы территориальной целостности РФ.

Российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединении к России, в Донецкой и Луганской - о присоединении к РФ.

Жители захваченных оккупантами территорий не хотели участвовать в псевдореферендумах, поэтому их оккупанты заставляли голосовать под дулами автоматов. По результатам, которые продемонстрировала российская пропаганда, более 90% участников "референдума" проголосовали "за".

Ряд стран, в частности ЕС и США, объявили, что не будут признавать результаты фейкового голосования.

Путин 30 сентября объявил об аннексии частей четырех областей Украины и предложил Киеву переговоры.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что договориться о сосуществовании с Путиным невозможно, поэтому Украина будет вести диалог с другим президентом РФ: "Мы готовы к диалогу с Россией уже с другим президентом России".

Глава государства убежден, что "только путь усиления Украины и изгнания оккупантов со всей ее территории возвращает мир".

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