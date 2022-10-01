Украина обратилась в Международный суд ООН в Гааге в связи с попыткой аннексии украинских территорий Россией
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Украина официально сообщила Международному суду, что этот шаг (попытка аннексии территорий. – ред.) юридически грубо нарушает его обязательственный приказ о временных мерах, изданный 16 марта. Мы призываем суд рассмотреть дело по существу как можно быстрее", – отметил глава украинского дипломатического ведомства.
Напомним, что 16 марта суд принял промежуточное решение в пользу Украины по иску против России, обязав Москву "немедленно остановить военные операции, начатые 24 февраля на территории Украины".
Попытка аннексии Россией областей Украины:
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации российских военнослужащих запаса на войну с Украиной. Также Путин, говоря о ядерном оружии, заявил, что использует все имеющиеся средства в случае якобы появления угрозы территориальной целостности РФ.
Российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединении к России, в Донецкой и Луганской - о присоединении к РФ.
Жители захваченных оккупантами территорий не хотели участвовать в псевдореферендумах, поэтому их оккупанты заставляли голосовать под дулами автоматов. По результатам, которые продемонстрировала российская пропаганда, более 90% участников "референдума" проголосовали "за".
Ряд стран, в частности ЕС и США, объявили, что не будут признавать результаты фейкового голосования.
Путин 30 сентября объявил об аннексии частей четырех областей Украины и предложил Киеву переговоры.
В свою очередь, президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что договориться о сосуществовании с Путиным невозможно, поэтому Украина будет вести диалог с другим президентом РФ: "Мы готовы к диалогу с Россией уже с другим президентом России".
Глава государства убежден, что "только путь усиления Украины и изгнания оккупантов со всей ее территории возвращает мир".
Вас также могут заинтересовать новости:
- В России готовятся отправить на войну в Украину курсантов из Тюмени и Рязани - Генштаб ВСУ
- Есть два сценария ядерных ударов РФ по Украине, какой ответ может готовить НАТО - ISW
- Официально: российские войска в районе Лимана окружены