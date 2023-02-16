Россия давно прибегает к ядерному шантажу, выдавая заявления о том, что она может применить этот вид оружия.

Россия выводит в Черное море корабли Северного флота с тактическим ядерным вооружением, что не может не пугать. Но представитель украинской разведки при Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона успокоил: РФ не прибегнет к нажатию на "ядерную кнопку".

"Рашисты могут продолжить ядерный шантаж, но в целом, как и другие псевдоблицкриги, эта история не сработала. Ни Украина не испугалась, ни мир", — говорит он.

Юсов убежден, что внутри российской верхушки понимают, что это - игра с огнем. И "приближение чьего-то старого пальца к "красной кнопке" будет означать крах России, добавил представитель разведки.

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"Угрожать могут, подвыпивший Медведев может написать еще много гневных постов, но это уже никого не испугает", — заверил Юсов.

Корабли РФ впервые за 30 лет вышли в море с ядерным оружием - что известно

Как сообщила накануне норвежская разведка, впервые с момента распада СССР корабли Северного флота России вышли в море с тактическим ядерным оружием на борту.

"Основная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках и надводных кораблях Северного флота... Растет как вероятность недопонимания между Россией и НАТО, так и риск непреднамеренных инцидентов, что, в свою очередь, повышает риск эскалации", — говорится в докладе.

Отмечается, что тактическое ядерное оружие представляет серьезную угрозу в сценарии потенциального противостояния России и НАТО.

В декабре 2022 года Путин заявил, что "угроза ядерной войны нарастает". При этом он также заверил, что Россия не применит ядерное оружие первой.

В Госдепартаменте назвали новые "ядерные" угрозы Путина "пустопорожними".

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