У ребенка множественные колото-резаные раны головы.

Среди раненых во время российского теракта в Краматорске есть дети. Видео с мамой с окровавленной малышкой облетело все соцсети.

Журналисты ТСН связались с семьей и выяснили: младенцу всего 8 месяцев, девочку зовут Мия. И у нее - линейный перелом височной кости, а также множественные колото-резаные раны головы.

Девочку сначала госпитализировали в больницу Краматорска, ее состояние сейчас стабильное, говорится в сюжете ТСН. Вот что рассказала мать малышки:

Видео дня

"Ситуация у нас стабильная, все хорошо. Меня тоже чуточку зашили, но это такое, не страшно... Сейчас приедет "скорая", мы собираемся и едем прямо в "Охматдет" на обследование дальше. Мы все сделали, снимок головы, все хорошо, но все равно надо МРТ сделать на всякий случай".

По словам женщины, она с ребенком зашла в пиццерию в Краматорске, чтобы заказать еду домой, сели буквально на пару минут, и их сразу "привалило" после "прилета" ракеты РФ.

Удар России по Краматорску 27 июня 2023 года

РФ нанесла удар по пиццерии в Краматорске, когда там находилось много людей. В результате атаки по состоянию на 29 июня известно о 12 погибших и 60 пострадавших.

Контрразведка СБУ задержала агента спецслужб России, который скорректировал российский ракетный удар в Краматорске 27 июня.

Российские оккупанты во время атаки на пиццерию в Краматорске убили 14-летних сестер. Девочки в этом году закончили восьмой класс.

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