Верховный суд оставил в силе приговор Алексею Пукачу в виде пожизненного заключения.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Верховный суд огласил решение по кассационным жалобам Алексея Пукача и потерпевшего Подольского по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.
В частности в резолютивной части решения сказано: "приговор Печерского райсуда Киева и определение Апелляционного суда города Киева в отношении Алексея Пукача оставить без изменений. Жалобы защитников Пукача и потерпевшего Подольского оставить без удовлетворения. Определение является окончательным и обжалованию не подлежит”.
После этого суд спросил Пукача, понятно ли ему судебное решение.
Пукач сказал:”Нет, не понятно совсем".
На вопрос журналистов Пукач отказался отвечать, лишь обменялся несколькими словами с одним из своих адвокатов, после чего конвой вывел его из зала суда.
Новость дополняется...
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram