Кассационные жалобы осужденного Пукача и потерпевшего Подольского оставлены без удовлетворения.

Верховный суд оставил в силе приговор Алексею Пукачу в виде пожизненного заключения.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Верховный суд огласил решение по кассационным жалобам Алексея Пукача и потерпевшего Подольского по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

В частности в резолютивной части решения сказано: "приговор Печерского райсуда Киева и определение Апелляционного суда города Киева в отношении Алексея Пукача оставить без изменений. Жалобы защитников Пукача и потерпевшего Подольского оставить без удовлетворения. Определение является окончательным и обжалованию не подлежит”.

После этого суд спросил Пукача, понятно ли ему судебное решение.

Пукач сказал:”Нет, не понятно совсем".

На вопрос журналистов Пукач отказался отвечать, лишь обменялся несколькими словами с одним из своих адвокатов, после чего конвой вывел его из зала суда.

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Автор: Дмитрий Хилюк