По словам женщины, врачи сразу дали понять, что шансов на спасение Ирины Фарион мало.

Дочь убитого языковеда, общественного деятеля Ирины Фарион София Особа рассказала о вечере, когда узнала о гибели своей матери. По ее словам, о трагическом событии женщина узнала из Telegram-каналов.

"В тот вечер я забрала из садика малого (4-летнего сына Диму, - УНИАН) и мы пошли в развлекательный центр, чтобы заказать празднование его дня рождения. Последнее сообщение, которое я написала маме, что мы с Димой заказали празднование, а она отписала, что уже ждет такси, чтобы ехать ко мне - утром мы должны были отправляться на море. Вдруг звонит телефон, неизвестный номер, и спрашивают: "Как вы можете это комментировать?". Это, очевидно, позвонил какой-то журналист, но что именно "это" - не сказал. Я тогда ничего не поняла и положила трубку", - отметила дочь Фарион в интервью "УНИАН".

София Особа добавила, что после этого звонка начали поступать уведомления из Telegram-каналов, однако женщина до конца не понимала, что происходит.

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"Я это читаю и ничего не понимаю, у меня был шок... Я на улице с двумя маленькими детьми... Уже плохо что-то помню. Начала плакать", - сказала она.

"Моя дочь Ева меня спрашивала, что-то случилось с папой, потому что муж мой на фронте. Говорю - нет, с бабушкой. Я была за рулем, как с детьми доехала - не помню (у меня малый стаж вождения, всего два года). Когда сели в машину, я сказала детям: "Бабушка в больнице, и мы с вами на море не поедем". Они не задавали вопросов "почему?", - добавила София Особа.

По словам женщины, врачи сразу дали понять, что шансов выжить у Ирины Фарион мало, поскольку ситуация была сложной.

"Меня после операции пустили к ней. Я посидела возле мамы 5-7 минут, и остановилось сердце. Мне сказали выйти... Жизнь ей спасали в течение 40 минут. А потом я услышала фразу: "Еще две минуты и все, прекращаем...". Это - самое страшное, что я могла услышать в жизни. Врачи сделали все, что могли. Просто убийца подошел к ней вплотную... Там шансов не было. Мне даже говорили, что она погибла на месте, просто у нее было сильное сердце", - подчеркнула дочь убитой общественного деятеля.

Ранее София рассказывала, что ее мать убили, когда она с чемоданом ждала такси, ведь на следующий день должна была ехать с внуками на море. Поэтому журналистка спросила, мог ли тот, кто стрелял в Фарион, знать о ее планах. На что женщина ответила:

"17-18 июля мама проходила мимо, когда он сидел на скамейке. Возможно, ее телефон прослушивался. Когда ее незаконно уволили из "Львовской политехники", ей поступали угрозы от неизвестных людей. И письменно, и звонили, и взламывали страницы. Мне также звонили с угрозами. А потом мама феерично выиграла суд".

Убийство Фарион - последние новости

Как писал УНИАН, 19 июля было совершено нападение на языковеда Ирину Фарион. Она получила ранение головы, в результате чего скончалась в больнице в тот же день.

Уже 25 июля в полиции сообщили, что задержали подозреваемого, который может быть причастен к убийству. Им оказался 18-летний парень из Днепра, ему уже сообщили о подозрении.

Позже стало известно, что правоохранители нашли дом в лесной местности в окрестностях Львова, где мог находиться подозреваемый в убийстве Ирины Фарион.

Во время осмотра дома было обнаружено и изъято, в частности четыре пластиковые бутылки емкостью 2 л, две пластиковые бутылки емкостью 1,5 л, четыре пластиковых стакана, два бумажных стакана, сосуд из фольги, пластиковый пищевой контейнер, три бумажные одноразовые тарелки, две пластиковые тарелки, керамическую тарелку, 17 одноразовых вилок и 14 одноразовых ложек.

В свою очередь пресс-секретарь Нацполиции Елена Бережная заявила, что подозреваемому не предоставляли охрану. Она отметила, что речь идет лишь о мерах усиленной безопасности, пока он находится под стражей.

"Речь не о дополнительной охране, выделенной для подозреваемого. Фигурант находится под стражей, как и определил суд. В то же время, учитывая резонанс дела и высокий общественный интерес, суд также постановил обеспечить задержанному меры усиленной безопасности во время его пребывания под стражей", - объяснила Бережная.

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