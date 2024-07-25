Отец у парня военный, находится на фронте.

Соседи и знакомые 18-летнего задержанного в Днепре, которого подозревают в убийстве языковеда и политика Ирины Фарион, считают его порядочным парнем. Об этом сообщает "Суспільне".

В частности житель Днепра Ян рассказал, что знал задержанного с пяти лет, они вместе посещали спортивные секции.

"Живет с мамой, очень порядочный парень. Он хорошо учится, никогда бы не подумал, что он может такое сделать, я уверен, что он такого не делал. Как я знаю, он никуда не выезжал за последнее время, мама общается с его мамой, то не было такой информации, что он выезжал куда-то", - добавил Ян.

Соседка семьи задержанного парня Илона рассказала "Суспільному", что отец у парня военный и это образованная и спортивная семья.

"С мамой вижусь каждую неделю, очень хороший человек, и отец то же самое. Помогал много детям, и по футболу и везде. Вообще такие родители безотказные. Мальчик и самостоятельный, и целеустремленный, и выбрал профессию. Ничего не могу сказать, я от этого в шоке, не могу в это поверить. Это как подстава. Он очень порядочный парень", - отметила соседка.

Задержание подозреваемого в убийстве Фарион

Как сообщал УНИАН, отец 18-летнего парня, которого задержали правоохранители и подозревают в убийстве Ирины Фарион отмечает, что он служит, а сына давно не видел и о его задержании узнал от жены.

В СМИ прошла информация, что парень учился в Днепровской гимназии № 62. Он занимался футболом в Городской детско-юношеской спортивной школе и играл в команде "МДЮСШ U-19". Также участвовал в турнире в поддержку ВСУ "Осень 2022".

Журналисты "Схем" (Радио Свобода) связались с отцом подозреваемого, который отметил, что он на фронте, а сына давно не видел, но регулярно общались с ним по телефону. Он отметил, что жена рассказала, что во время задержания сына, ее держали вне помещения, забрали технику. Отец заявляет, что у парня мотивов для убийства Фарион не было, он не имел никаких украинофобских взглядов, он патриот. По его словам, сын закончил курсы управления БПЛА, чтобы присоединиться к украинской армии, занимался футболом.

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