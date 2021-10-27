В следующем году в Херсонской области в ходе продолжения программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет построен ряд объектов, среди которых урбан-парк, наподобие киевского, открытого на ВДНГ в этом году, Ледовая арена и многофункциональный спортивный комплекс, а также будут реконструированы детская и взрослая областные больницы. Кроме того, уже к Новому году будут завершены основные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Херсона.

Об этом в ходе визита в Херсонскую область сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

По его словам, Херсонская область во время реализации программы "Большая стройка" во многом была первой в Украине, в частности первой восстановила все запланированный приемные отделения неотложной медицинской помощи.

Также здесь раньше других областей началось строительство взлетно-посадочной полосы.

"Херсон и Днепр – у нас сейчас фактически два аэропорта в работе. Другие еще проходят тендеры и в ближайшие месяцы в других областных центрах, где запланировано развитие региональных аэропортов по программе "Большая стройка", также начнутся работы", - уточнил Тимошенко.

Ожидается, что строительство нового аэропорта может завершиться еще в этом году.

Помимо уже названных новых объектов "Большой стройки", замглавы ОП назвал также оборудование новых парков отдыха.

"Каждая ОТГ по заданию президента должна получить по парку в ближайшие годы. И Херсон в следующем году начнет делать парк. Я думаю, что успеет закончить", - сообщил Тимошенко.

Также в следующем году в Херсонской области, как и во всей Украине, продолжится строительство и восстановление школ, садик, спортивных и медицинских объектов, а также ремонт дорог – тех программ, с которых начиналась "Большая стройка".

Напомним, ранее уже сообщалось, что в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" действует также отдельная программа "Здоровая Украина", предусматривающая, среди прочего, массовое строительство площадок для занятий спортом практически в каждом дворе Украины.

Автор: Григорий Бондарь