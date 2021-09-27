Мужчина выкладывал в одной из запрещенных соцсетей сведения, которые публиковал пророссийский ресурс, сообщили в прокуратуре.

Приморский районный суд Мариуполя Донецкой области приговорил мужчину к трем годам тюрьмы за пропаганду войны в интернете.

Приговор оглашен 51-летнему местному жителю, сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Прокурором в суде доказано, что в период с ноября 2018 года по июнь 2020 года злоумышленник репостил и размещал на своей странице в запрещенной в Украине социальной сети "Одноклассники" информацию, изложенную интернет-ресурсом "Рупор Новороссии".

Читайте такжеСуд решил судьбу бывшего старшего стрелка шпионской "роты ДНР""В частности, мужчина копировал и таким образом распространял контент с призывами к развязыванию военного конфликта и совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины", – говорится в сообщении.

За посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пропаганду войны (ч. 1 ст. 110, ст. 436 Уголовного кодекса) обвиняемый приговорен к трем годам лишения свободы.

В конце мая 2020 года в Донецкой области впервые за годы вооруженного конфликта суд огласил приговор за пропаганду войны. Жительнице города Покровск присудили 3 года и 3 месяца лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

Напомним, в 2014 году Россия пошла на агрессию против Украины – захватила Крым и вторглась на часть Донецкой и Луганской областей. Одна из составляющих агрессии РФ – "информационная война".

Авторы: Светлана Макринская, Екатерина Присяжнюк