Мужчину задержали в столице в апреле 2018 года.

«Брачного» афериста, который обманул женщин на 1,5 млн грн, приговорили к 6 годам лишения свободы.

Читайте также"Исчез на глазах у друзей": в Виннице 10 дней ищут парня (видео)Об этом сообщают в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

35-летний гражданин Молдовы ранее уже отбывал наказание за совершение мошеннических действий.

В течение 2018 года, представляясь работником Администрации Президента или акционером иностранного банка, он вводил в заблуждение женщин, обещая жениться.

Одновременно он успевал обмануть и их родственников, предлагая участие в совместном бизнесе и получая на это средства. Он нанес потерпевшим ущерб на сумму более 1,5 млн гривен.

Мужчину задержали в столице в апреле 2018 года. А уже в июне 2018 года он бежал из-под стражи, подкупив конвоира, однако вскоре был задержан и возвращен в СИЗО.

Приговором Днепровского районного суда Киева мужчина признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией принадлежащего ему имущества.

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Автор: Людмила Жерновская