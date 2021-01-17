Спасатели пытаются вызволить со скал двух членов экипажа затонувшего сухогруза.

Обнаружены тела уже четырех погибших членов экипажа сухогруз Arvin, который затонул 17 января в Черном море у берегов Турции.

Об этом сообщает ТАСС.

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По словам губернатора провинции Бартын Синана Гюнера, обнаружены тела четырех погибших. Спасатели пытаются вызволить со скал двух членов экипажа затонувшего сухогруза.

В районе бедствия находятся катера береговой охраны и Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), а также фрегат ВМС, сообщает агентство «Анадолу».

Ввиду плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена.

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Сегодня, 17 января, у берегов Турции в Черном море затонул сухогруз Arvin. По данным МИД Украины, спасены 5 украинцев и 1 иностранец, они госпитализированы.

Ранее МИД сообщал, что на борту было 10 украинцев и 2 иностранца.

В то же время агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота сообщил, что на борту судна находились 12 человек, двое из них - граждане России. В ведомстве также сообщили, что владельцем судна является украинская компания Arvin Shipping LTD.

По данным СМИ, сухогруз шел под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс и пытался укрыться в порту Бартын.

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Автор: Тамара Отовская