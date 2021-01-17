Удалось спасти шестерых моряков, еще трое замечены без движения на скалах.

В ходе поисково-спасательной операции у черноморского побережья Турции найдены тела трех погибших членов команды затонувшего сухогруза Arvin.

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Как сообщает информагентство Анадолу, об этом заявил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер.

По его словам, удалось спасти шестерых моряков, еще трое замечены без движения на скалах. Спасатели пытаются добраться к ним по суше, отметил губернатор.

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Сегодня, 17 января, у берегов Турции в Черном море затонул сухогруз Arvin. По данным МИД Украины, спасены 5 украинцев и 1 иностранец, они госпитализированы. Поиски 5 моряков продолжаются. Ранее МИД сообщал, что на борту было 10 украинцев и 2 иностранца. Два человека погибли.

Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота сообщило, что на борту судна находились 12 человек, двое из них - граждане России. В ведомстве также сообщили, что владельцем судна является украинская компания Arvin Shipping LTD.

По данным СМИ, сухогруз шел под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс и пытался укрыться в порту Бартын.

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Автор: Светлана Закелова