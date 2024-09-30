'Безопасных' городов нет: WP рассказал, как сейчас живет львовянин, семью которого убила Россия

Мэр Львова назвал это "самым страшным, что я видел в своей жизни".

Убийство жены и дочерей львовянина Ярослава Базилевича российской гиперзвуковой ракетой, доказала, что во время войны в Украине нет безопасного места.

Как говорится в материале The Washington Post, в день рождения младшей дочери Ярослав Базилевич снова проснулся от кошмара. Его жена заранее спланировала этот день, зная, что будет в Париже, поэтому попросила старших дочерей, Ярину и Дарью, организовать праздник. Тем временем Ярослав раздумывал подарить имениннице телефон.

Но вместо праздника, торта и телефона Ярослав отправился на Лычаковское кладбище, где восемь дней назад похоронил всю свою семью.

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Ужас смерти - российская гиперзвуковая ракета в одном из самых безопасных городов Украины - ошеломил страну. Это было еще одно напоминание, что от войны нет укрытия.

"Воспоминания о них помогают мне идти дальше", - сказал Ярослав в первом интервью после удара 4 сентября. "Очень трудно видеть столько внимания и новостей о нашей семье, но это также важно".

Львов, который находится всего в часе езды от польской границы, известен своей уютной атмосферой и относительным спокойствием. Однако после вторжения России население города увеличилось более чем на 150 тысяч человек, в основном из-за беженцев. Удар по городу, от которого Ярослав потерял свою семью, стал страшным напоминанием, что Львов не защищен.

Тысячи людей пришли на похороны четырех членов семьи Базилевич, которых похоронили в одной могиле. Мэр Львова назвал это "самым страшным, что я видел в своей жизни". Президент Владимир Зеленский обратился к миру с призывом увидеть этот террор и отреагировать.

Во время своего визита в США Зеленский встретился с президентом Джо Байденом, призвав предоставить Украине средства противовоздушной обороны и дальние ракеты, которые могли бы предотвратить такие трагедии.

Посещая кладбище, Ярослав размышлял, сможет ли жертва его семьи заставить мир действовать.

Теперь, держась за руки с матерью, Ярослав молча поднялся на холм к четырем крестам, забитым в землю так близко друг к другу, что они почти касались друг друга. Справа был крест Эмилии, девочки, которой никогда не исполнится 7 лет.

"Себя без тебя"

В нескольких километрах от кладбища расположен разрушенный дом семьи Базилевичей. Крыша разбита, лестница разрушена, и место ограждено лентой. Мемориал в память о семи погибших стоит возле тротуара.

После трагедии фотография Ярослава с женой Евгенией и дочерьми, сделанная на первый день обучения Эмилии, стала вирусной. На снимке они все в традиционных вышиванках, но цветным остался только Ярослав. Подпись: "Мужчина на этой фотографии - единственный, кто остался жив".

Ярослав часто возвращался в дом, чтобы спасти то, что можно было сохранить. Раньше их квартира была наполнена вином, друзьями и искусством.

"Когда Бог хочет сделать комплимент женщине, он дарит ей дочь. У нее было три дочери, и она всегда была счастлива быть их мамой", - вспоминает подруга Евгении.

Ярина, старшая дочь, любила скалолазание и путешествия. Она работала менеджером программ во львовской культурной инициативе. Дарья, сдержаннее сестры, активно исследовала историю своей семьи. Ее предки пережили Голодомор, и она получила стипендию для изучения украинской культуры в Украинском католическом университете.

Эмилия, самая младшая, была жизнерадостной и любила петь Dancing Queen. Она изучала английский с помощью мультфильмов, отец иногда не мог понять, о чем она говорит. Их жизнь не была идеальной, но Ярославу хватало их любви.

"Я почти не помню себя без тебя", - написал Ярослав Евгении на годовщину свадьбы.

Утром 4 сентября гиперзвуковая ракета "Кинжал" поразила дом Базилевичей. В ту ночь в доме было спокойно. Евгения вывела Эмилию на прогулку, а Ярослав помогал Дарье с ее переживаниями относительно будущего. Они с Евгенией обычно прятались в коридоре во время воздушных тревог.

В то утро Евгения успела только схватить тревожный рюкзак. Когда раздался взрыв. Ярослав остался единственным выжившим.

"Я до последнего надеялся, что они в безопасности. Возможно, если бы они остались в коридоре, трагедии бы не произошло", - сказал Ярослав.

На похоронах небо было темным и дождливым. Ярослав всматривался в фотографию Эмилии, стоя у ее могилы. Его плечи дрожали от рыданий.

"Спасибо за лучшие годы моей жизни", - мысленно обращался он к семье.

Скорбь в городе будет продолжаться долго. Люди продолжают приходить к их могиле, оставляя цветы и молитвы.

Атака на Львов 4 сентября - детали

Россия утром 4 сентября атаковала Львов ракетами и дронами. В результате обстрела погибли семь человек, среди них - женщина с тремя дочерьми. Это семья Базилевичей - Эмилия (7 лет), Дарья (18 лет), Ярина (21 год) и Евгения (43 года). По данным спасателей, во время атаки семья находилась на лестничной клетке в доме, которая обвалилась. Мужчина и отец детей выжил, поскольку решил в тот момент вернуться в квартиру за водой.

Известно, что Дарья Базилевич училась на втором курсе программы "Культурология" Гуманитарного факультета УКУ, а ее сестра Ярина работала программным менеджером в офисе "Львов - молодежная столица Европы 2025".

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