Все ЦПАУ города Киева осуществляют прием заявителей по предварительной записи с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

С сегодняшнего дня в столичных центрах предоставления административных услуг возобновлен прием документов в сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Все ЦПАУ города Киева осуществляют прием заявителей по предварительной записи с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Найти ближайший центр и записаться можно на сайте ЦПАУ https://kyivcnap.gov.ua/ или по телефонам горячей линии call-центра: (044) 202-60-38; (044) 202-60-39.

Как писал УНИАН, в начале мая в Украине возобновили куплю-продажу недвижимости, но с ограничениями. В условиях военного положения и в течение одного месяца со дня его отмены действуют особые правила.

Также извещалось, что украинцам планируют списать долги по кредитам, жилье по которым было уничтожено во время российского военного вторжения.

Вас также могут заинтересовать новости: