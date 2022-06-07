С сегодняшнего дня в столичных центрах предоставления административных услуг возобновлен прием документов в сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.
Все ЦПАУ города Киева осуществляют прием заявителей по предварительной записи с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.
Найти ближайший центр и записаться можно на сайте ЦПАУ https://kyivcnap.gov.ua/ или по телефонам горячей линии call-центра: (044) 202-60-38; (044) 202-60-39.
Как писал УНИАН, в начале мая в Украине возобновили куплю-продажу недвижимости, но с ограничениями. В условиях военного положения и в течение одного месяца со дня его отмены действуют особые правила.
Также извещалось, что украинцам планируют списать долги по кредитам, жилье по которым было уничтожено во время российского военного вторжения.