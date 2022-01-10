После длительного ожидания клиентке якобы сказали платить за то, что она уже оплатила.

Клиентка "Новой почты" рассказала о странной ситуации, которая произошла с ней во время пользования услугами службы доставки.

Об этом Наталья Стеблевская написала на своей странице в Facebook.

"6 января 2022 года мне была отправлена посылка из города Днепра в город Канев. Расчет был на доставку 3, максимум 4 дня. Но когда посылку уже оформили оказалось, что доставка 5 (!) дней. Очень расстроило, что 2 дня, посылка просто лежала на отделении и не ехала, потом сутки на сортировочном центре в Днепре, и аж 9 числа утром я увидела, что она таки уехала, но получить я ее не успевала все равно. Поэтому еще 8 числа оформила переадресацию. На горячей линии мне сообщили, что раньше посылку не ожидайте и можете оформлять переадресацию", - описывает она.

"9 числа я снова связалась с Новой почтой, чтобы уточнить, не возможно ли, чтобы посылка не ехала из Черкасс на город Канев, а сразу направилась ко мне в эти же Черкассы на 7 отделение. Мне сказали нет. Ну ок. Из Черкасс она поехала на Канев и сегодня, 10 числа, из Канева мне ее обратно переадресовали на Черкассы", - добавляет клиентка.

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Далее, по ее словам, "сюрпризы" не завершились - вместе с суммой за переадресацию ей начислили снова за оценочную стоимость.

"То есть по факту я должна платить за упаковку, доставку, оценку и переадресацию, но Новая почта решила, что оценочную стоимость я должна оплатить дважды. На мой вопрос "с какой стати?" отвечают "потому что была создана новая накладная и тарифы удваиваются", - рассказала она.

Она уточнила, что узнала от знакомых работников НП: дважды платить за оценку не нужно. Впрочем, "горячая линия" компании считает иначе.

"Так где же правда? И почему вдруг стоимость доставки выросла до баснословных 396 грн? Это же за что такие деньги? За то, что посылка едет мне 6 дней? За скорость или за сервис?", - резюмировала возмущенная клиентка риторическими вопросами.

В ответ представитель службы доставки попросил предоставить номер накладной для подготовки ответа.

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